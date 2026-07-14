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        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem

        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem

        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, saat 21.27'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 22:09 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem

        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, saat 21.27'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pazarcık olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 8,53 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durumun meydana gelmediğini bildirdi.

        Ünlüer, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        "Değerli hemşehrilerim, Pazarcık ilçemizde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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