Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli yakalandı

        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli yakalandı

        Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 14:14 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli yakalandı

        Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 zanlı gözaltına alındı.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda önceden belirlenen 24 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 23 şüpheliyi yakaladı.


        Gözaltına alınan bu kişilerin adreslerindeki aramada, 605 sentetik ecza hapı, 398 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyarıcı madde ile uyuşturucu kullanmaya yarayan 3 aparat ele geçirildi.

        Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Turuncu Holding'e kayyum atandı
        Turuncu Holding'e kayyum atandı
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        ABD'den tarihi iade! Zeugma mozaiği evine kavuştu
        ABD'den tarihi iade! Zeugma mozaiği evine kavuştu
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        Gürlek'ten AHBAP açıklaması
        Gürlek'ten AHBAP açıklaması
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        Hande Erçel tatilde
        Hande Erçel tatilde
        Babasının koltuğuna oturdu
        Babasının koltuğuna oturdu
        Bahçeli: NATO yeni devrin şafağında
        Bahçeli: NATO yeni devrin şafağında
        Kerem Aktürkoğlu baba oldu
        Kerem Aktürkoğlu baba oldu
        Yıllar sonra sahneye döndü
        Yıllar sonra sahneye döndü
        4 aylık sıkı pazarlık!
        4 aylık sıkı pazarlık!
        İstanbul'dan kaçış
        İstanbul'dan kaçış
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Victoria'nın tepkisizliğini savundu
        Victoria'nın tepkisizliğini savundu
        Yeni trend: Gizli seyahat
        Yeni trend: Gizli seyahat

        Benzer Haberler

        Bağış değil güven kazandırdı: Baykar Konutları örnek oldu Depremzedelerden...
        Bağış değil güven kazandırdı: Baykar Konutları örnek oldu Depremzedelerden...
        Kahramanmaraş'ta orman yangını
        Kahramanmaraş'ta orman yangını
        Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Trafik kazasında hayatını kaybeden anne-oğul Kahramanmaraş'ta son yolculuğu...
        Trafik kazasında hayatını kaybeden anne-oğul Kahramanmaraş'ta son yolculuğu...
        Adana'daki kazada hayatını kaybeden anne ile oğlunun cenazesi Kahramanmaraş...
        Adana'daki kazada hayatını kaybeden anne ile oğlunun cenazesi Kahramanmaraş...
        Deneme sürüşü yaparken kanala uçtukları otomobilde ölen anne ve oğlu toprağ...
        Deneme sürüşü yaparken kanala uçtukları otomobilde ölen anne ve oğlu toprağ...