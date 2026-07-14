Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Kırsal Bulutoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 2 ilk müdahale aracı, 5 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 35 personel sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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