Atıcılıkta Trap-Skeet-Paratrap Ulusal Federasyon Kupası müsabakaları başladı

Trap-Skeet-Paratrap Ulusal Federasyon Kupası yarışmaları, Kahramanmaraş'ta başladı. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun açıklamasına göre Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle Sadi Dertli Olimpik Trap-Skeet Atış Poligonu'nda düzenlenen yarışmalarda 5'i para atıcı 146 sporcu ter dökecek. Sporcuların 5 kategoride en iyi dereceyi elde etmek için mücadele edeceği organizasyon, 7 Haziran'da ödül töreniyle tamamlanacak.

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