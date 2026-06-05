Kahramanmaraş'ta istinat duvarları sanatsal çizimlerle renkleniyor

Kahramanmaraş'ta Türkoğlu Belediyesi tarafından hazırlanan sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilçedeki istinat duvarlarına kentin tarihi, kültürü ve milli değerlerini yansıtan figürler resmediliyor.





Uygulama kapsamında istinat duvarları, tarihi ve kültürel ögeler ile toplumsal hafızada yer eden temaları yansıtan resimlerle açık hava sanat alanlarına dönüştürülüyor.



Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, AA muhabirine, istinat duvarlarının kentin geleneksel meslekleri ile tarihi ve kültürel değerlerini anlatan resimlerle süslendiğini belirtti.



Çizilen resimlerle ilçe genelindeki istinat duvarlarının soğuk beton görünümünden kurtularak devasa bir tuvale dönüştüğünü ifade eden Karaca, "Başta Kahramanmaraş'ın Milli Mücadele'nin sembol isimlerinden Sütçü İmam'ı, Maraş Aslanı'nı, geleneksel mesleklerimizi temsil eden yemenici ve mayamcı figürlerini, 15 Temmuz ruhunu, Filistin'le olan kardeşlik ve dayanışma duygularımızı olmak üzere çocuklarımızın ilgisini çekecek çeşitli çizgi karakterleri duvarlarımıza işliyoruz." dedi.













