Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde yer alan, 18 kilometrelik uzunluğu ve 350 metreyi bulan derinliğiyle dikkat çeken Hançer Kanyonu, doğal güzelliklerinin yanı sıra barındırdığı tarihi yapılarla doğa ve tarih tutkunlarını bekliyor.

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçe merkezine 36 kilometre uzaklıkta, Kaleboynu ile Kazandere mahalleleri arasında uzanan Hançer Kanyonu, sahip olduğu doğal ve tarihi zenginliklerle bölgenin öne çıkan turizm değerleri arasında yer alıyor.

Yaklaşık 18 kilometre uzunluğa sahip olan ve bazı noktalarında derinliği 350 metreye kadar ulaşan kanyon, sarp kayalıkları ve derin vadileriyle ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor. Kanyon; dağcılık, yamaç paraşütü ve rafting gibi doğa sporlarına elverişli yapısıyla macera tutkunları için de önemli bir potansiyel barındırıyor.

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Doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi mirasıyla da dikkat çeken Hançer Kanyonu içerisinde Kaleboynu Kalesi, Aybastı Kalesi ve eski bir manastır yapısı bulunuyor. Doğayla tarihin iç içe geçtiği kanyonun, tanıtım ve ulaşım çalışmalarının artırılmasıyla birlikte bölgenin önemli turizm cazibe merkezlerinden biri haline gelmesi hedefleniyor.