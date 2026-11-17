AHMET EREN KAYA - Türk Kızılay, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki aşevinin çatısına kurduğu güneş enerjisi sistemiyle elektrik ihtiyacının bir bölümünü yenilenebilir kaynaklardan karşılıyor.

Günlük 500 kişilik sıcak yemek hazırlama kapasitesine sahip aşevinde, soğutucular, su arıtma tesisi, fırın ve klima gibi ekipmanlar günlük ortalama 100-120 kilovatsaat elektrik tüketiyor.

Güneş panelleri, özellikle güneşli günlerde aşevinin anlık elektrik ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılarken güneş enerjisinden sağlanan elektrik, eylül ayında toplam tüketimin üçte birini, ekim ayında ise dörtte birini karşıladı.

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- Amaç kesintisiz hizmet

Türk Kızılay Elbistan Şube Başkan Yardımcısı Murat Genç, AA muhabirine, güneş enerjili aşevi modelinin iklim değişikliğiyle mücadele ve afetlere hazırlık açısından önemli bir örnek oluşturduğunu söyledi.

Sistemin diğer aşevlerinde de yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini ifade eden Genç, şunları kaydetti:

"COP31 sürecinde öne çıkan iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum çalışmaları, yenilenebilir enerji kullanımının önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Özellikle deprem riski yüksek bölgelerde bu tür yatırımların yaygınlaştırılması gerekiyor. Olası afetlerde elektrik şebekesinde kesinti yaşansa bile ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırmaya devam edebilmek istiyoruz. 6 Şubat depremlerinin ardından enerjiye erişimin ve hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesinin ne kadar önemli olduğunu yakından gördük. Bu nedenle aşevlerimizin kendi enerjisini üretebilmesi, afet dönemlerinde insani yardım faaliyetlerimizin devamlılığı açısından büyük katkı sağlayacak."

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Genç, yenilenebilir enerji kullanımının karbon salımının azaltılmasına katkı sağladığını ve işletme giderlerinde tasarruf imkanı sunduğunu dile getirdi.

Çevre dostu yatırımlarla afetlere daha hazırlıklı bir insani yardım sistemi oluşturmayı hedeflediklerini aktaran Genç, "Elbistan'da hayata geçirdiğimiz bu tür projelerle iklim hedeflerine yerelden katkı sunmayı ve afet dönemlerinde hizmetlerimizi kesintisiz sürdürmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.