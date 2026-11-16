Kahramanmaraş'ta sahipsiz hayvanlar barınakta yeniden hayata tutunuyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Kahramanmaraş Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği iş birliğinde hizmet veren hayvan barınağında sahipsiz hayvanların bakım, beslenme ve tedavi süreçleri titizlikle sürdürülüyor.

Barınakta görev yapan personel tarafından hayvanların günlük beslenme, temizlik ve bakım ihtiyaçları karşılanırken, sağlık sorunları bulunan hayvanların veteriner hekimler tarafından muayene ve tedavileri gerçekleştiriliyor. Hayvanların barınma şartlarının iyileştirilmesi ve sağlıklarının korunmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor. Barınakta bulunan hayvanların kalıcı yuvalara kavuşması amacıyla sahiplendirme çalışmaları da yapılıyor. Hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlar, ilgili birimlere başvurarak sahiplendirme süreci hakkında bilgi alabiliyor.

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Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Müdürü Erkan Aksu, "Kahramanmaraş İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği olarak, il genelinde sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kapıçam ve Elbistan'da bulunan bakımevlerimiz ve doğal yaşam alanlarımızda, yaklaşık 160 bin metrekarelik alanda, 10 bin köpek kapasitesiyle hizmet veriyoruz. Bir yandan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla sahipsiz hayvanları kontrollü şekilde toplarken, diğer yandan bu hayvanların bakım, beslenme, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini yürütüyoruz. Güçlü veteriner sağlık altyapımız ve uzman personelimizle binlerce hayvana sağlık hizmeti sunuyoruz. Amacımız, hem hayvan refahını hem de toplum güvenliğini esas alan, sürdürülebilir ve örnek bir hizmet modeli oluşturmak. Bu doğrultuda çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.