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        Elbistan'da şap hastalığı alarmı: 37 mahalle karantinaya alındı

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tespit edilen şap hastalığı nedeniyle 37 mahallede karantina tedbirleri uygulanmaya başlanırken, kent genelindeki şap aşılama kampanyasının süresi de 31 Aralık'a kadar uzatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 15:25 Güncelleme:
        Elbistan'da şap hastalığı alarmı: 37 mahalle karantinaya alındı

        Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde tespit edilen şap hastalığı nedeniyle 37 mahallede karantina tedbirleri uygulanmaya başlanırken, kent genelindeki şap aşılama kampanyasının süresi de 31 Aralık’a kadar uzatıldı.

        Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde görülen şap hastalığı üzerine ilçe genelindeki 37 mahallede karantina uygulaması başlatıldı. Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yönelik karantina tedbirlerinin devreye alındığı bildirildi. Karantina süresince belirlenen mahallelerde hayvanların sevk ve hareketlerinin kısıtlama kararları doğrultusunda yasaklandığı vurgulanırken, yetiştiricilerin biyogüvenlik tedbirlerine titizlikle uymaları istendi.

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        Öte yandan, kentte şap hastalığıyla mücadele amacıyla eylül ayı içinde başlatılan sonbahar dönemi aşı kampanyası çerçevesinde 83 bin doz aşı yapılması planlanıyordu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan kararla, normal şartlarda 14 Eylül’de sona eren aşı kampanyasının süresi 31 Aralık’a kadar uzatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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