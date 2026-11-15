Kış lastiği zorunluluğu başladı, trafik ekipleri denetime çıktı

Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçları kapsayan zorunlu kış lastiği uygulaması, 15 Nisan 2027 tarihine kadar devam edecek. Uygulamaya uymayan araç işletenlerine idari para cezası uygulanacak.

Ticari araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde araçların kış lastiği kullanımına uygunluğu kontrol edildi. Kış lastiklerinin diş derinliği ve mevzuata uygunluğu da uygulama kapsamında kontrol edilen hususlar arasında yer alıyor.

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