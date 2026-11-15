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        Elbistan'da kış akşamlarının vazgeçilmez lezzeti Maraş paçası

        Kahramanmaraş'ın yöresel lezzetleri arasında önemli bir yere sahip olan Maraş paçası, kış mevsiminin gelmesiyle hastalıklara karşı tercih ediliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 09:32 Güncelleme:
        Elbistan'da kış akşamlarının vazgeçilmez lezzeti Maraş paçası

        Kahramanmaraş'ın yöresel lezzetleri arasında önemli bir yere sahip olan Maraş paçası, kış mevsiminin gelmesiyle hastalıklara karşı tercih ediliyor.

        Kahramanmaraş kent merkezinde olduğu gibi Elbistan ilçesinde de vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kelle paça çorbası, lezzeti ve geleneksel tüketim alışkanlığıyla dikkat çekiyor. Kahramanmaraş mutfağının önemli lezzetlerinden biri olan Maraş paçası, uzun süren hazırlık aşaması ve kendine özgü sunumuyla öne çıkıyor. Özellikle akşam saatlerinde tüketilen paça, günün yorgunluğunu atan vatandaşların tercihleri arasında bulunuyor. Elbistan'da paça salonlarına gelen vatandaşlar, yöresel lezzeti sıcak tüketirken ilçenin yemek kültürünün yaşatılmasına da katkı sağlıyor. Paçanın başta soğuk algınlığı ve grip olmak üzere bir çok hastalığı da iyi geldiği söyleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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