Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri TFF 2. Lig: Kahramanmaraş İstiklalspor: 5 - Fethiyespor: 1

        TFF 2. Lig: Kahramanmaraş İstiklalspor: 5 - Fethiyespor: 1

        Kahramanmaraş İstiklalspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 11. haftasında evinde Fethiyespor'u 51 mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 20:21 Güncelleme:
        TFF 2. Lig: Kahramanmaraş İstiklalspor: 5 - Fethiyespor: 1

        Kahramanmaraş İstiklalspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 11. haftasında evinde Fethiyespor'u 51 mağlup etti.

        Hakemler: Enver Aydın, Volkan Esen, Umut Avdaş

        Kahramanmaraş İstiklalspor: Yavuz Aygün, Ömer Kuşan, Berk Taşkın, Emir Kayacık, Talha Yünkuş, Muhammet İmre (Alparslan Öztürk dk. 75), Bünyamin Yürür (Berkan Fırat dk. 46), Yusuf İnci (Sefa Narin dk. 38), İbrahim Halil Talay (Enes Yılmaz dk. 46), Görkem Bitin (Yasin Abdioğlu dk. 63), Taner Gümüş

        Fethiyespor: Nurullah Aslan, Şahan Akyüz, Muhammed Akarslan (Mehmet Kağan Türkmen dk. 79), Eren Erdoğan (Jamal Camcı dk. 66), İrfan Akgün, Uğur Ayhan, Bora Aydınlık, Fatih Kurucuk, Alberk Koç (Yusuf Türk dk. 89), Deniz Erdoğan (Kerem Pals dk. 89), Enes Şahin

        REKLAM

        Goller: Taner Gümüş (dk. 36 ve 88), Görkem Bitin (dk. 53 pen.), Berkan Fırat (dk. 71) (Kahramanmaraş İstiklalspor), Enes Şahin (dk. 57) (Fethiyespor)

        Kırmızı kart: Uğur Ayhan (dk. 89) (Fethiyespor)

        Sarı kartlar: Berk Taşkın, Enes Yılmaz (Kahramanmaraş İstiklalspor), Fatih Kurucuk, Deniz Erdoğan, Bora Aydınlık (Fethiyespor)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Ülkemizin galibiyete ihtiyacı var"
        "Ülkemizin galibiyete ihtiyacı var"
        Şehit Binbaşı Kulaksız'ın faili yakalandı
        Şehit Binbaşı Kulaksız'ın faili yakalandı
        Bahçeli'den KKTC mesajı: Milli davamızın vazgeçilmezi
        Bahçeli'den KKTC mesajı: Milli davamızın vazgeçilmezi
        Dev dalga videosu rekor kırdı
        Dev dalga videosu rekor kırdı
        Anne ve baba öldü, çocuklar yaralandı
        Anne ve baba öldü, çocuklar yaralandı
        İstanbul'da beklenen sağanak başladı!
        İstanbul'da beklenen sağanak başladı!
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        Trafikte bıçak çekip tehdit etti
        Trafikte bıçak çekip tehdit etti
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        Muriqi için PSG itirafı!
        Muriqi için PSG itirafı!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        "Savunma planlarını artıracağız"
        "Savunma planlarını artıracağız"
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Ünlü şarkıcı anne oldu
        Ünlü şarkıcı anne oldu
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"

        Benzer Haberler

        Onikişubat Belediyespor, Sungurlu Belediyespor'u 3-2 mağlup etti
        Onikişubat Belediyespor, Sungurlu Belediyespor'u 3-2 mağlup etti
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Gerçeğini aratmayan tatbikatta hasta yakını sağlık çalışanlarına saldırdı
        Gerçeğini aratmayan tatbikatta hasta yakını sağlık çalışanlarına saldırdı
        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden 14 bin 642 aileye 36,3 milyon TL'l...
        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden 14 bin 642 aileye 36,3 milyon TL'l...
        Afşin'de kumar bağımlılığı ve finansal okuryazarlık eğitimi verildi
        Afşin'de kumar bağımlılığı ve finansal okuryazarlık eğitimi verildi
        Maraş cevizli sucuğuna talep, kış aylarının gelmesiyle arttı
        Maraş cevizli sucuğuna talep, kış aylarının gelmesiyle arttı