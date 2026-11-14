Afşin'de kumar bağımlılığı ve finansal okuryazarlık eğitimi verildi
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen eğitim programında, kamu personeline kumar bağımlılığının zararları, bütçe yönetimi ve koruyucu aile hizmetleri anlatıldı.
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde düzenlenen eğitim programında, kamu personeline kumar bağımlılığının zararları, bütçe yönetimi ve koruyucu aile hizmetleri anlatıldı.
Afşin Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle Aile Eğitim Programı kapsamında düzenlenen eğitim, Gençlik Merkezi ve Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) personelinin katılımıyla düzenlendi.
Eğitim programında, kumar bağımlılığının birey, aile ve toplum üzerindeki yıkıcı etkileri, risk faktörleri ve korunma yolları ele alındı. Uzmanlar ayrıca katılımcılara bütçe yönetimi, bilinçli harcama alışkanlıkları ve doğru finansal kararlar alma konularında bilgiler aktardı. Programda son olarak koruyucu aile modelinin tanıtımı yapılarak toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.