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        Afşin'de kumar bağımlılığı ve finansal okuryazarlık eğitimi verildi

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen eğitim programında, kamu personeline kumar bağımlılığının zararları, bütçe yönetimi ve koruyucu aile hizmetleri anlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 11:55 Güncelleme:
        Afşin'de kumar bağımlılığı ve finansal okuryazarlık eğitimi verildi

        Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde düzenlenen eğitim programında, kamu personeline kumar bağımlılığının zararları, bütçe yönetimi ve koruyucu aile hizmetleri anlatıldı.

        Afşin Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle Aile Eğitim Programı kapsamında düzenlenen eğitim, Gençlik Merkezi ve Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) personelinin katılımıyla düzenlendi.

        Eğitim programında, kumar bağımlılığının birey, aile ve toplum üzerindeki yıkıcı etkileri, risk faktörleri ve korunma yolları ele alındı. Uzmanlar ayrıca katılımcılara bütçe yönetimi, bilinçli harcama alışkanlıkları ve doğru finansal kararlar alma konularında bilgiler aktardı. Programda son olarak koruyucu aile modelinin tanıtımı yapılarak toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi.

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