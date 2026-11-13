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        Andırın'da yola dökülen akaryakıt tehlike oluşturdu

        Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki Halbur Yaylası yoluna dökülen akaryakıt nedeniyle zemin kayganlaştı. Olası kazalara karşı sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 17:44 Güncelleme:
        Andırın'da yola dökülen akaryakıt tehlike oluşturdu

        Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesindeki Halbur Yaylası yoluna dökülen akaryakıt nedeniyle zemin kayganlaştı. Olası kazalara karşı sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

        Olay, Andırın ilçesine bağlı Halbur Yaylası yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir araçtan sızdığı tahmin edilen akaryakıtın asfalt zemine yayılması sonucu yol kayganlaştı. Durumu fark eden vatandaşlar ve sürücüler, olası bir trafik kazası yaşanmaması için güzergahı kullanacak araç sahiplerine dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

        Bölgede yol güvenliğinin sağlanması ve zeminin temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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