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        Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Kahramanmaraş merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılığı ve suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 23:17 Güncelleme:
        Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Kahramanmaraş merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılığı ve suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, sahte pasaport, kimlik ve vize belgeleri düzenleyerek bazı kişileri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkardıkları belirlenen şüphelilere yönelik 9 Kasım'da Kahramanmaraş, Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 2'si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Diğer 2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        - Olay

        9 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin bot hesaplar aracılığıyla konsolosluk sistemlerine müdahale ederek vize randevusu aldıkları, yasa dışı geçişleri organize ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edilmişti.

        Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca, şarjör, 8 fişek, sahte olduğu değerlendirilen 25 pasaport, Karadağ kimlik kartı, 5 Türk kimlik kartı, 7 sürücü belgesi, çok sayıda vize başvuru evrakı ve dijital materyal ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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