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        Husumetli oldukları kişinin iş yerine ateş açan 2 şüpheli yakalandı

        KAHRAMANMARAŞ'ta alacak meselesi nedeniyle husumetli oldukları kişinin iş yerine tüfekle ateş açan 2 kişi, güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilip yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 15:47 Güncelleme:
        Husumetli oldukları kişinin iş yerine ateş açan 2 şüpheli yakalandı

        KAHRAMANMARAŞ’ta alacak meselesi nedeniyle husumetli oldukları kişinin iş yerine tüfekle ateş açan 2 kişi, güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilip yakalandı.

        Olay, gece saatlerinde merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Doğukent Mahallesi’nde meydana geldi. Telefoncunun önüne gelen yüzleri maskeli 2 kişiden biri elinde tüfekle iş yerine ateş açtı. Diğer şüpheli ise boş kovanları toplayıp kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etmek için çalışma başlattı. Kamera görüntüleri inceleyen ekipler, ateş eden kişinin E.H. (18), kovanları toplayan kişinin de A.H.A. olduğunu, olayın ardından da kıyafetlerini değiştirdiklerini belirledi. Adresleri tespit edilen şüpheliler, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

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        Şüphelilerin ifadelerinde iş yeri sahibi A.H.G. ile aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet olduğu bu nedenle olayı gerçekleştirdiklerini söyledi.

        E.H. ve A.H.A.’nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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