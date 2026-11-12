Kahramanmaraş'ta Tarihi Kapalı Çarşı'da gece temizlik mesaisi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ticari faaliyetleri aksatmamak amacıyla Tarihi Kapalı Çarşı ve çevresinde gece saatlerinde kapsamlı temizlik çalışması yürütüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehrin en yoğun ticari ve sosyal merkezlerinden biri olan Tarihi Kapalı Çarşı ve çevresinde temizlik mesaisi gerçekleştiriyor.

Gün içerisinde esnafın ve vatandaşların yoğun hareketliliğine sahne olan bölgede, günlük yaşamın ve alışveriş trafiğinin aksamaması amacıyla çalışmalar gece saatlerinde yoğunlaştırıldı. Ekipler, çarşı içerisi ve çevresindeki ortak kullanım alanları ile yaya geçiş güzergahlarında detaylı yıkama ve temizlik uygulaması yaparak gün boyu oluşan kirliliği ortadan kaldırıyor.

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Kent estetiğinin korunması amacıyla belirli periyotlarla sürdürülen çalışmalarla, hem çarşı esnafına hem de ziyaretçilere daha temiz ve hijyenik bir ortam sunulması hedefleniyor.