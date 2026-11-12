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        Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı

        Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan 3 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 11:56 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı

        Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan 3 hükümlü yakalandı.

        Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda; kasten yaralama suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O.A., kasten öldürme suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. ile yine kasten öldürme suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T.M. yakalanarak gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 hükümlü adliyeye sevk edildi.

        Hükümlüler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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