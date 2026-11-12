Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda; kasten yaralama suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O.A., kasten öldürme suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. ile yine kasten öldürme suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T.M. yakalanarak gözaltına alındı.

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