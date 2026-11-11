Göksun'da sonbahar manzarası mest ediyor

Kahramanmaraş’ın doğal güzellikleriyle öne çıkan Göksun ilçesi, sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte büyüleyici manzaralara ev sahipliği yapıyor. Mevsim geçişiyle birlikte vadi boyunca uzanan kavak ağaçları ile ormanlık alanlar sarı ve yeşilin en güzel tonlarına büründü.

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde sonbahar mevsimiyle birlikte doğada yaşanan renk cümbüşü kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sarı ve yeşilin tonlarına bürünen vadi ve ormanlık alanlar yüksek tepelerden kaydedildi.

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