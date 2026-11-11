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        Göksun'da sonbahar manzarası mest ediyor

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde sonbahar mevsimiyle birlikte doğada yaşanan renk cümbüşü kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sarı ve yeşilin tonlarına bürünen vadi ve ormanlık alanlar yüksek tepelerden kaydedildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 12:53 Güncelleme:
        Göksun'da sonbahar manzarası mest ediyor

        Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde sonbahar mevsimiyle birlikte doğada yaşanan renk cümbüşü kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sarı ve yeşilin tonlarına bürünen vadi ve ormanlık alanlar yüksek tepelerden kaydedildi.

        Kahramanmaraş’ın doğal güzellikleriyle öne çıkan Göksun ilçesi, sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte büyüleyici manzaralara ev sahipliği yapıyor. Mevsim geçişiyle birlikte vadi boyunca uzanan kavak ağaçları ile ormanlık alanlar sarı ve yeşilin en güzel tonlarına büründü.

        Dere yataklarının kenarında sıralanan sararmış ağaçlar, gün batımında oluşan manzaralar görenleri mest etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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