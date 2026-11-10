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        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş Büyükşehir'den ilçelerin temizlik hizmetlerine 302 konteynerlik destek

        Kahramanmaraş Büyükşehir'den ilçelerin temizlik hizmetlerine 302 konteynerlik destek

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle temin edilen 302 adet çöp konteynerini ilçe belediyelerine dağıtmaya başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 15:26 Güncelleme:
        Kahramanmaraş Büyükşehir'den ilçelerin temizlik hizmetlerine 302 konteynerlik destek

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle temin edilen 302 adet çöp konteynerini ilçe belediyelerine dağıtmaya başladı.

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde temizlik hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve ilçe belediyelerinin hizmet kapasitesine katkı sağlamak amacıyla yeni bir çalışma başlattı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle temin edilen 302 adet çöp konteynerinin tüm ilçelere dağıtımına başlandı. Destekle birlikte yerleşim alanlarında atıkların daha sağlıklı şartlarda muhafaza edilmesi, çöp toplama işlemlerinin verimli yürütülmesi ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

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        Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kent estetiğini korumak ve ilçe belediyelerinin temizlik altyapısını güçlendirmek adına kurumlar arası iş birliğiyle yürütülen destek projelerinin devam edeceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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