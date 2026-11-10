Kahramanmaraş Büyükşehir'den ilçelerin temizlik hizmetlerine 302 konteynerlik destek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle temin edilen 302 adet çöp konteynerinin tüm ilçelere dağıtımına başlandı. Destekle birlikte yerleşim alanlarında atıkların daha sağlıklı şartlarda muhafaza edilmesi, çöp toplama işlemlerinin verimli yürütülmesi ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde temizlik hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve ilçe belediyelerinin hizmet kapasitesine katkı sağlamak amacıyla yeni bir çalışma başlattı.

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