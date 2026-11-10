Kahramanmaraş'ta minik öğrencilere mobil araçla trafik eğitimi

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, Onikişubat ilçesinde çocuklarda küçük yaşta trafik bilinci oluşturmak amacıyla okullarda mobil eğitim faaliyetlerini sürdürdü. Ekipler, Kavlaklı İlkokulu ve Fatmalı İlkokulu'nda konuşlandırılan Jandarma Genel Komutanlığı "Çocuk Mobil Trafik Eğitim Aracı" ile öğrencilere yönelik farkındalık etkinliği düzenledi. Mobil araç içerisindeki sunumlar, eğitim materyalleri ve uygulamalı parkurlar aracılığıyla öğrencilere; trafik işaretleri, yaya geçidi kullanımı, emniyet kemerinin önemi, bisiklet sürüş kuralları ve okul servislerinde güvenli yolculuk konularında teorik ve pratik bilgiler verildi.

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