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        Kahramanmaraş'ta orman personeline sahada uygulamalı eğitim verildi

        Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından üretimde görevli personele yönelik arazide uygulamalı eğitim düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta orman personeline sahada uygulamalı eğitim verildi

        Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından üretimde görevli personele yönelik arazide uygulamalı eğitim düzenlendi.

        Eğitimlerde üretim, pazarlama, standardizasyon ve iş güvenliği konuları ele alındı. Ayrıca (ORKOD) Orman Ürünleri Kayıt ve Takip Sistemi kapsamında damga ve barkodlu ölçüm ile dikili satış konularında personele bilgi verildi. Eğitimlerle personelin bilgi ve tecrübesinin artırılması, ormancılık faaliyetlerinde verimliliğin ve iş güvenliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

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