Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında ilçe girişinde bir tırı durduran ekipler, çekici ve dorsesinde yaptıkları aramada, 5 milyon 400 bin dolu makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan R.E. ve H.İ.P. hakkında adli işlem başlatıldı.