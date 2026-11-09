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        Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 18:30 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Çalışma kapsamında ilçe girişinde bir tırı durduran ekipler, çekici ve dorsesinde yaptıkları aramada, 5 milyon 400 bin dolu makaron ele geçirdi.

        Gözaltına alınan R.E. ve H.İ.P. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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