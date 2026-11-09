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        Kahramanmaraş merkezli 3 ilde sahte pasaport ve göçmen kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı

        Kahramanmaraş merkezli 3 ilde, göçmen kaçakçılığı ve sahte belge düzenleyerek haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 13:56 Güncelleme:
        Kahramanmaraş merkezli 3 ilde sahte pasaport ve göçmen kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı

        Kahramanmaraş merkezli 3 ilde, göçmen kaçakçılığı ve sahte belge düzenleyerek haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç örgütü kurma, göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemlerine müdahale ve haksız menfaat sağlama suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kahramanmaraş, Ankara ve İstanbul'da 11 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Soruşturmada, haklarında adli işlem bulunan, terör örgütleriyle bağlantısı olduğu tespit edilen, arama kaydı veya yurt dışına çıkış yasağı bulunan ya da vize başvuruları reddedilen kişilerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarıldığı belirlendi. Şüphelilerin bu kişiler adına sahte pasaport, kimlik ve vize belgeleri düzenlediği, sahte hesaplar aracılığıyla konsolosluk sistemlerine müdahale ederek vize randevuları aldığı tespit edildi. Şahısların araçların gizli bölmelerinde veya vize istemeyen ülkelere yasal çıkış yaptıktan sonra yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine geçirildiği, bu yöntemlerle yüksek miktarda haksız gelir elde edildiği değerlendirildi.

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        Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 1 şarjör, 8 fişek, sahte olduğu değerlendirilen 25 pasaport, 1 Karadağ kimlik kartı, 5 Türk kimlik kartı, 7 sürücü belgesi, çok sayıda vize başvuru evrakı ve dijital materyal ele geçirildi.

        Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Diğer 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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