HG Hospital'da robotik rehabilitasyon dönemi başladı: Yeniden yürümeyi öğretiyor

Kahramanmaraş'ta Özel HG Hospital Hastanesi'nde kullanılmaya başlanan robotik rehabilitasyon cihazı, felç, serebral palsi, multiple skleroz ve omurilik yaralanması nedeniyle yürüme güçlüğü yaşayan hastaların tedavisine destek oluyor.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında kullanılan robotik rehabilitasyon cihazı, yürüme güçlüğü yaşayan hastaların yeniden yürüme becerisi kazanmasına yardımcı olmak amacıyla uygulanıyor. Cihaz, hastaların kontrollü, ritmik ve simetrik adımlarla yürüme egzersizi yapmasını sağlarken, tekrarlı hareketlerle sinir sisteminin yeniden öğrenme sürecini destekliyor. Özellikle felç geçiren hastalarda yürüme korkusunun aşılmasına katkı sağlayan cihaz, manuel fizik tedavi uygulamalarına kıyasla daha fazla tekrar yapılmasına imkan tanıyor.

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Özel HG Hospital Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Beşir Şahin İnceer, özellikle bu cihazı felç geçiren hastalarda, serebral palsi, multiple skleroz dediğimiz beyin ve sinir sistemini etkileyen hastalıklarda, travma sonrası omurilik yaralanmalarında, bel, omurga ve boyun kırıklarından sonra yürüyemeyen hastalarda yürümeyi desteklemek amacıyla kullandıklarını kaydetti.

İnceer, robotik rehabilitasyon cihazının fizik tedavi uygulamalarına çok önemli katkıları olduğunu belirterek, "Genelde bu hastalar yürümekte zorlandığı için bu cihazla doğru yürümeyi yeniden öğretiyoruz. Hastalar bu cihaz olmadan manuel yapılan fizik tedavi uygulamalarıyla da belli bir aşama kaydedebiliyorlar. Ama bu cihazla yolu çok daha ileriye götürebiliyoruz. En önemli katkısı, bu hastalarda düşme korkusundan dolayı normal şartlarda yapamadıkları yürümeyi beyne yeniden öğretmesi. Elle yapamadığımız tekrar sayılarına ulaşabiliyoruz. Bu cihaz sayesinde hem ritmik hem simetrik hem de doğru yürümeye katkı sağlıyor. Tekrar sayısını belli bir zamanda daha fazla yaptığı için beyinde yeni yollar, yeni haritalar, nöroplastisite dediğimiz yeni alanlar oluşturuyor ve yürümeyi destekliyor. Bunu tekrarlı yaptığımızda, belli seanslarla uyguladığımızda hastanın yürümesini çok daha ileriye götürüyor. Diğer katkısı motivasyon. Hastaların bu cihazla moral ve motivasyonları çok daha fazla artıyor. Yürümeye, yeniden yürüyebilmeye inançları artıyor ve bu da tedaviye ciddi katkılar sağlıyor. Teknolojinin bize sunduğu en önemli nimetlerden birisi aslında bu yürüme rehabilitasyonu. Biz de kullanmaya başladık. Hastalarımıza umut olmaya çalışacağız bu cihazla" dedi.

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Felç geçiren hastada uygulanmaya başlandı

Robotik rehabilitasyon uygulamasının başladığı hastalardan birinin daha önce beyin rahatsızlığı nedeniyle felç geçirdiğini ve vücudunun sol tarafını kullanmakta güçlük çektiğini anlatan İnceer, "Hastamız sol tarafını iyi kullanamıyor. Hem sol elini hem sol bacağını iyi kullanamıyor. Bu durumdan dolayı da yürüyemiyor. Biz bu cihazla felç geçiren hastamızın yürümesine destek olmaya çalışacağız. Belli bir seans uyguladıktan sonra inşallah daha rahat yürümesini sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.