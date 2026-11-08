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        Kahramanmaraş'ta fırtına alarmı: Rüzgarın hızı 80 kilometreye ulaşacak

        Kahramanmaraş'ta bugün etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşlar uyarıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 11:00 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta fırtına alarmı: Rüzgarın hızı 80 kilometreye ulaşacak

        Kahramanmaraş’ta bugün etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşlar uyarıldı.

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda kent genelinde etkili olması beklenen fırtınaya ilişkin uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, rüzgarın yer yer saatte 80 kilometre hıza ulaşmasının beklendiği bildirildi. Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Açık alanlarda bulunurken ve araç kullanırken dikkatli olunması, fırtınanın etkili olduğu saatlerde risk oluşturabilecek bölgelerden uzak durulması gerektiği kaydedildi. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sahada hazır bekleyeceği belirtilirken, vatandaşların ihtiyaç halinde ALO 153 Çağrı Merkezi ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 7 gün 24 saat ulaşabileceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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