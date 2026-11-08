Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, OGM Ormanspor'u 81-75 mağlup etti

Maçın final periyodunda muazzam bir geri dönüşe imza atan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, son çeyrekte bulduğu 28 sayı ile rakibine üstünlük kurarak parkeden 8175 galibiyetle ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.