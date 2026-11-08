Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, OGM Ormanspor'u 81-75 mağlup etti
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, Merkez Spor Kompleksi'nde konuk ettiği OGM Ormanspor'u çekişmeli geçen maç sonucunda 8175 yendi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, Merkez Spor Kompleksi'nde konuk ettiği OGM Ormanspor'u çekişmeli geçen maç sonucunda 8175 yendi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, basketbol ligi karşılaşmasında OGM Ormanspor'u evinde ağırladı.
Merkez Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin ilk çeyreğini konuk ekip 2220 önde tamamlarken, ikinci periyotta da üstünlüğünü sürdüren OGM Ormanspor soyunma odasına 4134 önde girdi. Üçüncü çeyrekte farkın açılmasına izin vermeyen ev sahibi ekip skoru 5861'e taşıdı.
Maçın final periyodunda muazzam bir geri dönüşe imza atan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, son çeyrekte bulduğu 28 sayı ile rakibine üstünlük kurarak parkeden 8175 galibiyetle ayrıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.