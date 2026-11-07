Elbistan'da denetimli serbestlik yükümlülerine argon kaynağı kursu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde denetimli serbestlik yükümlülerinin meslek edinmesi ve topluma kazandırılması amacıyla argon kaynağı kursu açıldı.

Elbistan ilçesinde denetimli serbestlik yükümlülerinin istihdama katılması ve meslek sahibi olması amacıyla hazırlanan mesleki eğitim kursu devam ediyor. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle Mesleki Eğitim Merkezi Uygulama Atölyesi’nde açılan argon kaynağı kursunda yükümlüler mesleğin inceliklerini öğreniyor.

Kursu ziyaret eden Elbistan Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel ve Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Samet Bozkurt, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak kursiyerlerin kaynak uygulamalarını inceledi. Ziyarette konuşan Kaymakam Demirel, kursun yükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasına ve istihdam edilmelerine önemli katkı sağladığını belirtti.

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Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Samet Bozkurt ise iyileştirme çalışmalarının önemine dikkat çekerek, yükümlülerin geleceğe daha umutla bakmalarını hedeflediklerini ifade etti.