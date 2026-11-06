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        Göksun'da devrilen tır vinçle kaldırıldı

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kontrolden çıkarak yan yatan tır, ekipler tarafından vinç yardımıyla kaldırıldı. Kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 17:35 Güncelleme:
        Göksun'da devrilen tır vinçle kaldırıldı

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kontrolden çıkarak yan yatan tır, ekipler tarafından vinç yardımıyla kaldırıldı. Kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.

        Göksun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan tır devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı. Olay yerine gelen vinç yardımıyla devrilen tır bulunduğu yerden kaldırılarak yol kenarına çekildi.

        Ekiplerin çalışmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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