Göksun'da devrilen tır vinçle kaldırıldı

Göksun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan tır devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı. Olay yerine gelen vinç yardımıyla devrilen tır bulunduğu yerden kaldırılarak yol kenarına çekildi.

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