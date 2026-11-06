Kahramanmaraş'ta öğrencilere gıda güvenliği ve hijyen eğitimi verildi

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik gıda güvenliği, hijyen ve bilinçli tüketim semineri düzenlendi.

Kahramanmaraş’ta çocuklarda erken yaşta sağlıklı beslenme ve bilinçli tüketim alışkanlığı kazandırılması amacıyla okul eğitimleri devam ediyor.

Andırın ilçesindeki Boğazören İlk ve Ortaokulu’nda Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü uzman ekiplerince gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere gıda hijyeni ve güvenli gıda tüketimi anlatıldı. Görsel sunumlarla desteklenen seminerde; alışveriş yaparken etiket okuma, Son Kullanma Tarihi (SKT) ile Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) arasındaki farklar ve ambalajlı ürün seçimi detaylıca anlatıldı.

REKLAM

Eğitimde ayrıca pişirilmiş ve hazırlanmış gıdaların saklama şartları, oda sıcaklığında bekletilme süreleri ve kişisel hijyen kuralları uygulamalı örneklerle öğrencilere aktarıldı.