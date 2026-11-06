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        Yolcu valizinden 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 3 kişi tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta yolcu valizinden 9 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 3 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 09:51 Güncelleme:
        Yolcu valizinden 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 3 kişi tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta yolcu valizinden 9 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 3 kişi tutuklandı.

        Alına bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Elbistan Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silahların ele geçirilmesi ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Operasyonda, bir yolcu valizinden 9 milimetre çapında 9 ruhsatsız tabanca ile 9 tabanca şarjörü ele geçirildi.

        Operasyonda yakalanan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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