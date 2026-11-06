Yolcu valizinden 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 3 kişi tutuklandı

Alına bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Elbistan Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silahların ele geçirilmesi ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Operasyonda, bir yolcu valizinden 9 milimetre çapında 9 ruhsatsız tabanca ile 9 tabanca şarjörü ele geçirildi.

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