Kahramanmaraş'ta bebeğe şiddet uygulayan hemşireye 5 yıl 10 ay hapis

Kahramanmaraş’ta 2021 yılında yeni doğan yoğun bakım servisinde kuvözde bulunan bebeğe şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan hemşire Hazel Dırık B.'ye 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 2021 yılında dünyaya gelen Deniz Esin Bozoklar'a hemşire Hazel Dırık B. tarafından kan alma işlemi sırasında şiddet uyguladığı anlar güvenlik kameralarına yansımıştı. Olayın ardından Kahramanmaraş 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hemşire hakkında kasten yaralama suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kahramanmaraş Adliyesi 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya devam edildi. Sanık ve vekil avukatlarının hazır bulunduğu duruşma salonunda tutuklu sanık hemşire Hazel Dırık B., SEGBİS sistemi ile duruşmaya bağlandı. Tutuklu sanık duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılarak önceki savunmalarını tekrarladı ve beraatini istedi. Cumhuriyet savcısı ise kamera kayıtları, adli tıp raporları ve dosya kapsamını değerlendirerek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

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Mahkemedeki savunmasında pişman olduğunu belirten hemşire, bebek Deniz Esin Bozoklar’dan, ailesinden, kendi ailesinden, meslektaşlarından ve Türk milletinden özür diledi. Bebeğin engelli kalmasıyla kendi eylemi arasında illiyet bağı bulunmadığını savunan hemşire tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, Hazel Dırık B.'nin kendisini savunamayacak durumdaki kişiye karşı kamu görevini kötüye kullanarak kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın samimi ve ciddi pişmanlık göstermediği gerekçesiyle takdir indirimi uygulanmadı.

Mahkeme ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.