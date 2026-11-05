Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş'ta bebeğe şiddet uygulayan hemşireye 5 yıl 10 ay hapis

        Kahramanmaraş'ta bebeğe şiddet uygulayan hemşireye 5 yıl 10 ay hapis

        Kahramanmaraş'ta 2021 yılında yeni doğan yoğun bakım servisinde kuvözde bulunan bebeğe şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan hemşire Hazel Dırık B.'ye 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 13:49 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta bebeğe şiddet uygulayan hemşireye 5 yıl 10 ay hapis

        Kahramanmaraş’ta 2021 yılında yeni doğan yoğun bakım servisinde kuvözde bulunan bebeğe şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan hemşire Hazel Dırık B.'ye 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 2021 yılında dünyaya gelen Deniz Esin Bozoklar'a hemşire Hazel Dırık B. tarafından kan alma işlemi sırasında şiddet uyguladığı anlar güvenlik kameralarına yansımıştı. Olayın ardından Kahramanmaraş 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hemşire hakkında kasten yaralama suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kahramanmaraş Adliyesi 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya devam edildi. Sanık ve vekil avukatlarının hazır bulunduğu duruşma salonunda tutuklu sanık hemşire Hazel Dırık B., SEGBİS sistemi ile duruşmaya bağlandı. Tutuklu sanık duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılarak önceki savunmalarını tekrarladı ve beraatini istedi. Cumhuriyet savcısı ise kamera kayıtları, adli tıp raporları ve dosya kapsamını değerlendirerek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

        REKLAM

        Mahkemedeki savunmasında pişman olduğunu belirten hemşire, bebek Deniz Esin Bozoklar’dan, ailesinden, kendi ailesinden, meslektaşlarından ve Türk milletinden özür diledi. Bebeğin engelli kalmasıyla kendi eylemi arasında illiyet bağı bulunmadığını savunan hemşire tahliyesini istedi.

        Mahkeme heyeti, Hazel Dırık B.'nin kendisini savunamayacak durumdaki kişiye karşı kamu görevini kötüye kullanarak kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın samimi ve ciddi pişmanlık göstermediği gerekçesiyle takdir indirimi uygulanmadı.

        Mahkeme ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Aşkını duyurdu
        Aşkını duyurdu
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta bebeğe şiddet uyguladığı iddia edilen hemşireye 5 yıl 10 a...
        Kahramanmaraş'ta bebeğe şiddet uyguladığı iddia edilen hemşireye 5 yıl 10 a...
        Kuvözdeki bebeğe şiddet uygulayan hemşireye 5 yıl 10 ay hapis
        Kuvözdeki bebeğe şiddet uygulayan hemşireye 5 yıl 10 ay hapis
        Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı
        Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı
        Kahramanmaraş'tan COP31'e enerji, çevre ve sürdürülebilirlik alanında 16 bi...
        Kahramanmaraş'tan COP31'e enerji, çevre ve sürdürülebilirlik alanında 16 bi...
        Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 yaralı
        Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 yaralı
        Kahramanmaraş'ta sarı benekli semender görüldü
        Kahramanmaraş'ta sarı benekli semender görüldü