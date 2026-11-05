Kahramanmaraş'ta sarı benekli semender görüldü

Semenderi gören bir vatandaş o anları fotoğrafladı.

Ekinözü ilçesi Aşağı İçmeler mevkisinde ormanlık alanda nesli tükenme tehlikesi altında olan sarı benekli semender görüldü. Halk arasında Türk semenderi veya Anadolu semenderi olarak da bilinen sarı benekli semender, siyah gövdesi üzerindeki sarı benekleriyle dikkat çekti.

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