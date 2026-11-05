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        Kahramanmaraş'ta tır ile tren çarpıştı

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hemzemin geçitte çarpışan tırlardan birine tren çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 10:12 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta tır ile tren çarpıştı

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hemzemin geçitte çarpışan tırlardan birine tren çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

        Kaza, dün gece saatlerinde Türkoğlu ilçesi Minehüyük Mahallesi demiryolu kavşağında meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen iki tır hemzemin geçitte çarpıştı. Çarpma sonrası tırlardan birine demiryolunda seyreden yük treni çarptı. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, maddi hasar oluştu. O anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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