Kahramanmaraş'ta tır ile tren çarpıştı
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hemzemin geçitte çarpışan tırlardan birine tren çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hemzemin geçitte çarpışan tırlardan birine tren çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaza, dün gece saatlerinde Türkoğlu ilçesi Minehüyük Mahallesi demiryolu kavşağında meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen iki tır hemzemin geçitte çarpıştı. Çarpma sonrası tırlardan birine demiryolunda seyreden yük treni çarptı. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, maddi hasar oluştu. O anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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