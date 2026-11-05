Otomobil römorka arkadan çarptı: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza, ElbistanEkinözü karayolunun Kalealtı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 E 4626 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen traktöre bağlı römorka arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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