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        Kahramanmaraş'tan COP31'e enerji, çevre ve sürdürülebilirlik alanında 16 bilimsel proje

        SİNAN DORUK - İstiklal Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin enerji teknolojilerinden sürdürülebilir tarıma, atık yönetiminden iklim dostu binalara kadar çeşitli alanlarda hazırladığı 16 bilimsel proje, Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31) tanıtılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'tan COP31'e enerji, çevre ve sürdürülebilirlik alanında 16 bilimsel proje

        SİNAN DORUK - İstiklal Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin enerji teknolojilerinden sürdürülebilir tarıma, atık yönetiminden iklim dostu binalara kadar çeşitli alanlarda hazırladığı 16 bilimsel proje, Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31) tanıtılacak.

        Üniversitenin kabul edilen projeleri, konferans kapsamında Yükseköğretim Kurulu Pavilyonu'nda uluslararası katılımcıların beğenisine sunulacak.

        Atık malzemelerden ileri teknoloji kompozit üretimi, güneş panellerindeki arızaların yapay zekayla tespiti, tarımda bitki hastalıklarının erken belirlenmesi ve iklim duyarlı binalarda enerji verimliliğinin artırılması gibi çalışmaları içeren projelerle üniversitenin bilimsel birikiminin uluslararası alanda tanıtılması hedefleniyor.

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        - Batarya teknolojilerinde verimlilik hedefi

        Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Kerli, AA muhabirine, COP31'in Türkiye'de düzenlenmesinin önemli bir fırsat olduğunu belirterek, bilimsel çözüm önerilerinin uluslararası alanda karşılık bulacağına inandığını söyledi.

        Üniversite olarak COP31'e katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Kerli, "Bilimsel projelerimiz arasında sıfır atıktan batarya teknolojilerine, sürdürülebilir şehirlerden akıllı binalara kadar birçok çalışma yer alıyor." dedi.

        Enerjinin depolanması ve verimli kullanılmasının önem kazandığını vurgulayan Kerli, şunları kaydetti:

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        "Öne çıkan projelerimiz arasında metal oksit ve iletken polimerlerle bir süperkapasitör hücresi geliştirme çalışmamız var. Bu konuda batarya teknolojileri üzerine hazırladığımız TÜBİTAK projelerimiz bulunuyor. Bu teknolojiyi geliştirebilirsek daha uzun menzilli ve daha verimli bataryalara sahip araçlar üretmemiz mümkün olacak. Bir başka projemizde ise metal oksit türevlerinden nanoparçacıklar üreterek bunları kirli atık suların temizlenmesinde kullanmayı hedefliyoruz. Burada herhangi bir kimyasal katkı söz konusu değil. Sadece güneş ışığı ve nanoparçacıklarla atık sular temizlenecek, böylece daha temiz bir çevreye sahip olacağız."

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        - Sürdürülebilir mekanlar ve yeşil bina çalışmaları

        Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Meryem Geçimli de COP31'e 4 bilimsel projesinin kabul edildiğini belirtti.

        Projelerinin içeriğine ilişkin bilgi veren Geçimli, "Projelerimizden biri iç mekanlarda oluşan atıkların yeniden değerlendirilmesini kapsıyor. Bir diğerinde sürdürülebilirlik konusundaki bilgi düzeyinin ölçülmesi ve artırılması üzerine çalışıyoruz. Üçüncü projemizde sürdürülebilir mekansal çalışmaların akademik dünyadaki yönünü ve genel eğilimlerini ele alıyoruz. Dördüncü projemiz ise yeşil bina sertifikasyon sistemleri üzerine." ifadelerini kullandı.

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        - Deniz taşımacılığında karbon emisyonunun azaltılması hedefleniyor

        Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Cem Güzelbulut da COP31'e rüzgar destekli tahrik sistemleriyle deniz taşımacılığında karbon emisyonunun azaltılmasına yönelik proje sunduklarını belirtti.

        Projenin amacıyla ilgili bilgi veren Güzelbulut, şöyle konuştu:

        "Rüzgar enerjisinden yararlanarak gemilerin yakıt tüketimini azaltmayı hedefleyen bir proje hazırladık. Çalışmamız, alternatif yakıtların ve dizel motorların daha verimli kullanılmasını sağlayacak karbon emisyonunu düşürücü teknolojiler geliştirmeye odaklanıyor. Projemiz kapsamında Tokyo Üniversitesi ile işbirliğimiz bulunuyor."

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        Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Elif Belkıs Öksüz Uncu da COP31 kapsamında iki projesinin kabul edildiğini, çalışmalarının sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliğiyle mücadeleye odaklandığını söyledi.

        Projeleriyle ilgili bilgi veren Öksüz Uncu, "Projelerimizden biri, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yaşanabilir toplumlar oluşturulmasına katkı sunmayı amaçlıyor. Bu çalışmamızla kadın girişimciliğinde sıfır atık ve iklim direnci konularında farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Diğer projemiz ise iklim değişikliği konusunda öğrencilerimize yönelik oyun ve oyunlaştırma temelli bir çalışma olacak. Bu kapsamda gençlerimizin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda geliştirebilecekleri önerileri ele alacağız." diye konuştu.

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