Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Kerkük Caddesi ile Saray Bosna Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Sürücülerin isimleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan iki kişiye olay yerinde ilk müdahalesini yaptı. Yaralılar Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.