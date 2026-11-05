Kuvözdeki bebeğe şiddet uygulayan hemşireye 5 yıl 10 ay hapis

KAHRAMANMARAŞ’ta 5 yıl önce kuvözdeki Deniz Esin Bozoklar’a (5) şiddet uygulayarak zihinsel ve bedensel engelli kalmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık (33) 5 yıl 10 hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2021 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nin yeni doğan yoğun bakım servisinde meydana geldi. Abdullah-Sema Bozoklar çiftinin düşük kiloda dünyaya gelen kızları Deniz Esin Bozoklar kuvöze alındı. 26 Mayıs 2021’de nöbetçi hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık, kan almak isterken bebek huysuzlandı. Bunun üzerine Bağrıyanık, Deniz Esin Bozoklar’a vurmaya başladı. Bağrıyanık, 14 dakika süren kan işlemi sırasında sık sık bebeğin başına vurup bacağını sıktı ve iddiaya göre bu sırada bebeğin bacağını kırdı. O anlar güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

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Bebeğe uygulanan şiddet ise 5 gün sonra 31 Mayıs 2021’de başka bir hemşire tarafından fark edildi. Bunun üzerine hastane Hazel Dırık Bağrıyanık’ın sözleşmesini feshederken, adli soruşturma sonunda da Kahramanmaraş 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde kasten yaralama suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın 15’inci duruşmasında karar çıktı. Duruşmaya taraf avukatları katılırken, Hazel Dırık Bağrıyanık tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemiyle mahkeme salonuna bağlandı. Bağrıyanık, önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyip beraatini talep etti.

Ardından Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasını verdi. Savcı, mütalaasında, kamera kayıtları, adli tıp raporları ve dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde Hazel Dırık Bağrıyanık’ın kasten yaralama suçunu işlediğinin sabit olduğu bu nedenle 3 yıl hapisle cezalandırılması gerektiğini, suçunu kamu görevini kötüye kullanarak silahla, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı yapması ve bunun sonucunda da kemik kırığı meydana gelmesi nedeniyle cezanın artırılmasını talep etti.

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'AİLESİNDEN VE TÜRK MİLLETİ’NDEN ÖZÜR DİLERİM'

Hazel Dırık Bağrıyanık, mütalaayı kabul etmediğini belirterek gelen raporlarda Deniz Esin Bozoklar’ın engelli kalmasıyla eylemi arasında illiyet bağı olmadığını söyledi. Bağrıyanık, “Öncelikle yaptığımdan dolayı çok pişmanım ve bu pişmanlığım bir ömür devam edecek. Yaptıklarımdan dolayı Deniz Esin Bozoklar’dan, ailesinden, kendi ailemden, meslektaşlarımdan ve Türk milletinden özür dilerim. Bu eylemi nasıl gerçekleştirdiğimi inanın ben de bilmiyorum. Tek amacım bebekten kan almaktı. 10 aydır tutukluyum. Savcının istediği cezanın infazını da yattım. O nedenle beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum” dedi.

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HAKİM, TAKDİR İNDİRİMİ YAPMADI

Duruşma sonunda hakim, Hazel Dırık Bağrıyanık’a ‘Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiyi sahip olduğu kamu görevini kötüye kullanarak kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama’ suçundan 5 yıl 10 hapis cezası verdi. Hakim ayrıca, sanığın samimi ve ciddi bir pişmanlığının tespit edilememesi gerekçesiyle cezada takdir indirimi yapmazken, Hazel Dırık Bağrıyanık’ın tutukluluk halinin de devamına karar verdi.