Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Giriş: 05.11.2026 - 11:47 Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar kapsamında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ö. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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