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        Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 11:47 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Çalışmalar kapsamında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ö. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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