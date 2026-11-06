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        Almanya'dan Kahramanmaraş'a dayanışma köprüsü: Akülü sandalyeler engellilere teslim edildi

        Kahramanmaraş İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü ile Köln Din Hizmetleri Ataşeliği iş birliğinde Almanya'daki hayırseverlerin desteğiyle temin edilen akülü tekerlekli sandalyeler engelli vatandaşlara dağıtıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 09:52 Güncelleme:
        Almanya'dan Kahramanmaraş'a dayanışma köprüsü: Akülü sandalyeler engellilere teslim edildi

        Kahramanmaraş İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü ile Köln Din Hizmetleri Ataşeliği iş birliğinde Almanya’daki hayırseverlerin desteğiyle temin edilen akülü tekerlekli sandalyeler engelli vatandaşlara dağıtıldı.

        Kahramanmaraş’ta engelli bireylerin toplumsal hayata katılımlarını kolaylaştırmak ve yaşam kalitelerini artırmak amacıyla akülü tekerlekli sandalye teslim töreni düzenlendi. Almanya’da yaşayan gurbetçi hayırseverlerin katkılarıyla temin edilen akülü sandalyeler, Kahramanmaraş İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü ile Köln Din Hizmetleri Ataşeliği organizasyonunda hak sahiplerine ulaştırıldı. İl Müftülüğüne bağlı Leyli Zeynep Mahçiçek Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen törene İl Müftüsü Dr. Hasan Hüseyin Güller, müftü yardımcıları, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

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        Törende konuşan İl Müftüsü Dr. Hasan Hüseyin Güller, engelli vatandaşların hayatın her alanında desteklenmesinin toplumsal bir sorumluluk olduğunu ifade ederek, projenin hayata geçmesinde emeği geçen Köln Din Hizmetleri Ataşeliğine ve Almanya’daki hayırseverlere teşekkür etti.

        Yapılan duaların ardından akülü tekerlekli sandalyeler engelli vatandaşlara teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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