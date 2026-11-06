Kahramanmaraş'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Elbistan Büro Amirliği ekiplerince, silah kaçakçılığının önlenmesi ve ruhsatsız silahların ele geçirilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

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