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        Kahramanmaraş'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 12:20 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Elbistan Büro Amirliği ekiplerince, silah kaçakçılığının önlenmesi ve ruhsatsız silahların ele geçirilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Adreslerdeki aramalarda 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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