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        Kahramanmaraş'ta tedavi gören lösemili çocuklara müzikli moral ziyareti

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla KSÜ Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümü'nde tedavi gören çocukları ziyaret ederek müzik ve hediyelerle moral verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 10:10 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta tedavi gören lösemili çocuklara müzikli moral ziyareti

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla KSÜ Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümü'nde tedavi gören çocukları ziyaret ederek müzik ve hediyelerle moral verdi.

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında lösemi hastalığına dikkat çekmek ve tedavi gören çocukların moralini yüksek tutmak amacıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

        Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Gönüllü Gençlik Hareketi ekipleri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümü'nde tedavi gören minikleri ziyaret etti. Canlı müzik dinletisi ve çeşitli hediyelerle hastane günlerine neşeli bir mola veren ekipler, çocukların ve ailelerinin yüzünü güldürdü.

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        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren KSÜ Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Can Acıpayam, "Lösemi tedavisi zor ve ağır bir süreç. Çocuklarımızın bu süreçte yalnız olmadıklarını hissetmeleri çok önemli. Büyükşehir Belediyesi ekipleri her yıl buradaki çocuklarımızı ziyaret ederek onları sevindiriyor. Bu zorlu süreçte çocuklarımızı hatırlayıp yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederiz" dedi.

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