Kahramanmaraşlı milli sporcu Muhammet Seyhun Kaya dünya üçüncüsü oldu

Katar'da düzenlenen ISSF Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Kahramanmaraşlı milli sporcu Muhammet Seyhun Kaya, Skeet Erkekler Takım kategorisinde dünya üçüncülüğü elde etti.

Kahramanmaraşlı milli atıcılık sporcusu Muhammet Seyhun Kaya, uluslararası arenada Türkiye'yi ve Kahramanmaraş'ı gururlandıran başarıya imza attı. Katar'ın Doha kentinde gerçekleştirilen ISSF Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda Skeet Erkekler kategorisinde ayyıldızlı formayı giyen Muhammet Seyhun Kaya, takım arkadaşları Mustafa Serhat Şahin ve Salih Oday ile birlikte dereceye girmek için mücadele verdi. Milli sporcular, bireysel puanların toplamında ulaştıkları 360 puanla şampiyonada bronz madalyanın sahibi olarak dünya üçüncülüğünü elde etti.

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Elde edilen bu başarı Kahramanmaraş'ta sevinçle karşılandı.