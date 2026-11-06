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        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş'ta okul saldırısında ölenlerin isimleri okullara veriliyor Kahramanmaraş'ta Binevler Ortaokulu'na okul saldırısında hayatını kaybeden Bayram Nabi Şişik'in, Yunus Emre Ortaokulu'na da Yusuf Tarık Gül'ün ismi verildi

        Kahramanmaraş'ta okul saldırısında ölenlerin isimleri okullara veriliyor Kahramanmaraş'ta Binevler Ortaokulu'na okul saldırısında hayatını kaybeden Bayram Nabi Şişik'in, Yunus Emre Ortaokulu'na da Yusuf Tarık Gül'ün ismi verildi

        Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'daki okul saldırısında hayatını kaybeden Bayram Nabi Şişik ve Yusuf Tarık Gül'ün isimlerinin verildiği iki okulun tabelası değiştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 14:16 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta okul saldırısında ölenlerin isimleri okullara veriliyor Kahramanmaraş'ta Binevler Ortaokulu'na okul saldırısında hayatını kaybeden Bayram Nabi Şişik'in, Yunus Emre Ortaokulu'na da Yusuf Tarık Gül'ün ismi verildi

        Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'daki okul saldırısında hayatını kaybeden Bayram Nabi Şişik ve Yusuf Tarık Gül'ün isimlerinin verildiği iki okulun tabelası değiştirildi.

        Onikişubat ilçesindeki Binevler Ortaokulu'nun ismi Bayram Nabi Şişik Ortaokulu, Yunus Emre Ortaokulu'nun ismi ise Yusuf Tarık Gül Ortaokulu olarak değiştirildi. İsimleri değiştirilen iki okula tabelaları asıldı. Saldırıda hayatını kaybeden diğer öğrencilerin isimlerinin verildiği Ayser Çalık Ortaokulu; Belinay Nur Boyraz Ortaokulu, Nuri Pakdil Ortaokulu ise Şuranur Sevgi Kazıcı Ortaokulu olmuştu. Değiştirilecek olan tabelaların da gerekli çalışmaların ve resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından asılacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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