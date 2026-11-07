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        Kahramanmaraş'ta öğrenci yurtları ve marketlerde gıda denetimi

        Ekinözü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren öğrenci yurdu, öğretmenevi yemekhaneleri ile market ve perakende gıda satış işletmelerinde denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 09:49 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta öğrenci yurtları ve marketlerde gıda denetimi

        Ekinözü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren öğrenci yurdu, öğretmenevi yemekhaneleri ile market ve perakende gıda satış işletmelerinde denetim gerçekleştirildi.

        Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde halkın ve öğrencilerin güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimler aralıksız sürdürülüyor. Ekinözü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan gıda kontrol ekipleri, ilçe genelinde kapsamlı bir denetim faaliyeti yürüttü. Öğrenci yurtları, öğretmenevi yemekhaneleri ile market ve perakende satış yapan işletmeleri denetleyen ekipler; gıda güvenilirliği, hijyen şartları, saklama şartları ve mevzuata uygunluk hususlarını titizlikle inceledi.

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        Yetkililer, vatandaşların ve öğrencilerin sağlıklı gıda tüketimini güvence altına almak amacıyla ilçe genelindeki denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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