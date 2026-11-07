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        Kahramanmaraşlı özel sporcu, yüzmede dünya üçüncüsü oldu

        Portekiz'de düzenlenen DSISO Dünya Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Kahramanmaraşlı milli sporcu Yusuf Kerem Yerhan, 100 metre kelebek yarışında üçüncü oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Kahramanmaraşlı özel sporcu, yüzmede dünya üçüncüsü oldu

        Portekiz’de düzenlenen DSISO Dünya Yüzme Şampiyonası’nda mücadele eden Kahramanmaraşlı milli sporcu Yusuf Kerem Yerhan, 100 metre kelebek yarışında üçüncü oldu.

        Kahramanmaraşlı down sendromlu milli yüzücü Yusuf Kerem Yerhan, Portekiz’de ayyıldızlı bayrağı dalgalandırarak Türkiye’yi ve memleketini gururlandırdı.

        Portekiz’in Albufeira kentinde düzenlenen DSISO Dünya Yüzme Şampiyonası’nda (DSISO World Swimming Championships) milli takım adına yarışan Kahramanmaraşlı özel sporcu Yusuf Kerem Yerhan, antrenörü Eyüp Yaman yönetiminde sergilediği performansla büyük bir başarıya imza attı.

        100 metre kelebek disiplininde mücadele eden milli sporcu, Seniors (1824 yaş) kategorisinde bronz madalya kazandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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