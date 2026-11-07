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        Kahramanmaraş İstiklalspor, Ankaragücü'nü 3-1 yendi

        TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Kahramanmaraş İstiklalspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 31 mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 18:51 Güncelleme:
        Kahramanmaraş İstiklalspor, Ankaragücü'nü 3-1 yendi

        TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Kahramanmaraş İstiklalspor, deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 31 mağlup etti.

        Eryaman Stadyumu’nda oynanan maçın 8. dakikasında Enes Tepec’in golüyle 10 geriye düşen Kahramanmaraş temsilcisi, 23. dakikada rakibin 10 kişi kalmasıyla rahat nefes aldı. Kırmızıbeyazlılar; 32. dakikada Görkem Bitin (penaltı), 75. dakikada Yasin Abdioğlu ve 87. dakikada Ramazan Kaplan’ın golleriyle sahadan 31 galip ayrıldı.

        Bu sonuçla puanını 17’ye yükselten İstiklalspor zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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