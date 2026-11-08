Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Andırın'da kadınların ilmek ilmek dokuduğu kilimler görücüye çıktı

        Andırın'da kadınların ilmek ilmek dokuduğu kilimler görücüye çıktı

        Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) kursiyer kadınların dokuduğu geleneksel kilimler, görücüye çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 10:35 Güncelleme:
        Andırın'da kadınların ilmek ilmek dokuduğu kilimler görücüye çıktı

        Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesindeki Aile Destek Merkezi’nde (ADEM) kursiyer kadınların dokuduğu geleneksel kilimler, görücüye çıktı.

        Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde kadınların el emeği göz nuruyla hazırladığı el dokuması kilimler düzenlenen törenle görücüye çıktı.

        Andırın Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde Tufanpaşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren Andırın Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde dokunan geleneksel motifli kilimler için tezgah kesim töreni gerçekleştirildi.

        Törene Andırın Kaymakamı Ömer Bulut, Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen, ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı. Tezgah başındaki kursiyerlerle sohbet eden protokol üyeleri, dokunan kilimleri inceleyerek emeklerinden dolayı kadınları tebrik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        Kızamık neden hortladı?
        Kızamık neden hortladı?
        Beşiktaş, Dolmabahçe'de moral arıyor
        Beşiktaş, Dolmabahçe'de moral arıyor
        "Aşık olmak müthiş bir şey"
        "Aşık olmak müthiş bir şey"

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, OGM Ormanspor'u 81-75 mağlup etti
        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, OGM Ormanspor'u 81-75 mağlup etti
        Kahramanmaraş İstiklalspor, Ankaragücü'nü 3-1 yendi
        Kahramanmaraş İstiklalspor, Ankaragücü'nü 3-1 yendi
        54 yıldır kalaycılık mesleğini yaşatıyor
        54 yıldır kalaycılık mesleğini yaşatıyor
        Kahramanmaraşlı özel sporcu, yüzmede dünya üçüncüsü oldu
        Kahramanmaraşlı özel sporcu, yüzmede dünya üçüncüsü oldu
        Üniversiteli gençler tarımın inceliklerini çiftçilerden öğreniyor
        Üniversiteli gençler tarımın inceliklerini çiftçilerden öğreniyor
        Elbistan'da denetimli serbestlik yükümlülerine argon kaynağı kursu
        Elbistan'da denetimli serbestlik yükümlülerine argon kaynağı kursu