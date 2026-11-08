Andırın'da kadınların ilmek ilmek dokuduğu kilimler görücüye çıktı

Törene Andırın Kaymakamı Ömer Bulut, Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen, ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı. Tezgah başındaki kursiyerlerle sohbet eden protokol üyeleri, dokunan kilimleri inceleyerek emeklerinden dolayı kadınları tebrik etti.

Andırın Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde Tufanpaşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren Andırın Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde dokunan geleneksel motifli kilimler için tezgah kesim töreni gerçekleştirildi.

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