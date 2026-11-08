Kahramanmaraş'ın yeniden inşasına çevreci yatırımlar yön veriyor

SİNAN DORUK - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından başlatılan yeniden yapılanma çalışmaları, çevreci yatırımlarla desteklenerek kentin sürdürülebilir ve iklim değişikliğine uyumlu bir yapıya kavuşması hedefleniyor.

Depremlerde zarar gören altyapı ve üstyapı sistemleri yenilenirken enkaz atıklarının geri dönüştürülmesine, atık suların arıtılmasına ve evsel atıklardan enerji üretilmesine yönelik projeler hayata geçiriliyor.

Kentte ayrıca güneş enerjisi santrali (GES) yatırımlarıyla yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, Malik Ejder mevkisinde oluşturulan 75 dönümlük Karbon Yutak Alanı'nda yürütülen ağaçlandırma çalışmalarıyla da karbon salımının azaltılması amaçlanıyor.

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar, AA muhabirine, deprem sonrası yeniden inşa sürecini yalnızca hasarlı yapıların yenilenmesi olarak görmediklerini, kentin geleceğini çevreye duyarlı ve kaynakları verimli kullanan bir anlayışla planladıklarını söyledi.

- Deprem sonrası çevre yatırımları 20 milyar lirayı aştı

Yeniden yapılanma sürecinde kenti geleceğe daha güçlü hazırlamayı hedeflediklerini belirten Atalar, "Bizim için yeniden yapılanma süreci, hasar gören yapıların ötesinde, gelecek nesillere daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir şehir bırakma sorumluluğunu da taşıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ve öz kaynaklarımızla 20 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik." dedi.

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Depremin ardından kent genelinde yaklaşık 2 bin 300 kilometre içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışması yürütüldüğünü ifade eden Atalar, şöyle konuştu:

"Şehrimizde 20 yılda yapılacak altyapı yenilemesini 2 yılda tamamlama hedefiyle çalışmalarımızda sona yaklaştık. Bu doğrultuda geri dönüşüm, katı atık yönetimi, atık su arıtma, yenilenebilir enerji, karbon yutak alanları ve yeşil alan yatırımlarımızı eş zamanlı olarak sürdürüyoruz."

- 210 bin metreküp enkaz atığı ekonomiye kazandırıldı

Depremlerin ardından ortaya çıkan enkaz atıklarının çevreye zarar vermeden değerlendirilmesi amacıyla Karacasu'da günlük 4 bin ton kapasiteli geri dönüşüm tesisinin hizmete alındığına değinen Atalar, "Enkaz atıklarının geri dönüşümü, deprem sonrasında karşı karşıya kaldığımız en önemli çevresel meselelerden biriydi. Tesisimizde şu ana kadar toplam 210 bin metreküp enkaz atığı ekonomiye kazandırıldı. Elbistan'da kurulumunu sürdürdüğümüz yaklaşık 100 milyon TL yatırım bedelli yeni tesisimizle bu kapasiteyi daha da genişleteceğiz." ifadelerini kullandı.

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İlçelerin tamamında hayata geçirilen ileri biyolojik atık su arıtma tesisleriyle evsel atık suların modern yöntemlerle arıtıldığını belirten Atalar, bu yatırımların çevre sağlığı açısından önem taşıdığını kaydetti.

- GES ile 4 milyon lira enerji tasarrufu sağlanıyor

Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla çevresel kazanımların yanı sıra ekonomik tasarruf da sağladıklarını vurgulayan Atalar, "Pazarcık Karabıyıklı'da hizmete aldığımız 6 megavat kurulu güce sahip Güneş Enerji Santralimiz, aylık ortalama 1 milyon kilovatsaat temiz enerji üretiyor. Bu miktar yaklaşık 5 bin hanenin bir aylık elektrik tüketimine eş değer. Santralimiz, belediyemizin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 60'ını karşılarken aylık yaklaşık 4 milyon lira enerji tasarrufu da sağlıyor." diye konuştu.

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Kuzey İlçeleri Entegre Katı Atık Tesisi'nde günlük 250 ton evsel atığın ayrıştırıldığını belirten Atalar, temel hedeflerinin evsel atıkları sorun olmaktan çıkararak su kaynaklarını korumak ve temiz enerji üretimini artırmak olduğunu ifade etti.

- Elektrikli otobüslerle yeşil ulaşım hedefi

Kentte çevreci ulaşım uygulamalarının da devreye alındığını bildiren Atalar, tam elektrikli otobüslerin hizmete girmesiyle toplu ulaşımda dönüşümün başladığını belirtti.

Hibrit araçlarla toplu taşıma filosunun daha çevreci hale getirildiğini anlatan Atalar, şehir merkezinde iki noktada kurulan elektrikli araç şarj istasyonlarının da kullanıma sunulduğunu kaydetti.

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Atalar, toplam 400 kilovat enerji kapasitesine ve 12 araçlık ultra hızlı şarj imkanına sahip istasyonlarla elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağladıklarını belirterek, gelecek dönemde yeşil koridorlar, yeni park ve yaşam alanları ile enerji verimliliği yüksek belediye tesisleri oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Antalya'da düzenlenecek COP31 toplantısında ortaya konulacak küresel iklim hedeflerinin yerel ölçekte uygulanmasının önemine değinen Atalar, Büyükşehir Belediyesinin Kahramanmaraş'ı gelecek nesillere daha yeşil, yaşanabilir ve afetlere karşı dirençli bir şehir olarak bırakmak için çalışmalarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.