Kahramanmaraş'ta Berit Dağı'na mevsimin ilk karı düştü

Sarı, yeşil ve kızıl tonlarının hakim olduğu Berit Dağı, kar yağışının ardından kartpostallık manzaraya büründü.

Dağın zirvesi ise sonbahar renkleriyle farklı bir güzellik oluşturdu.

İlçenin 3 bin 50 metre yüksekliğindeki ve Toros kıvrım dağlarının bir parçası olan Berit Dağı, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü.

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