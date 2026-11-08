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        Kahramanmaraş'ta Berit Dağı'na mevsimin ilk karı düştü

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki Berit Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 17:47 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta Berit Dağı'na mevsimin ilk karı düştü

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki Berit Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

        İlçenin 3 bin 50 metre yüksekliğindeki ve Toros kıvrım dağlarının bir parçası olan Berit Dağı, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü.

        Dağın zirvesi ise sonbahar renkleriyle farklı bir güzellik oluşturdu.

        Sarı, yeşil ve kızıl tonlarının hakim olduğu Berit Dağı, kar yağışının ardından kartpostallık manzaraya büründü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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